A Guarda Municipal de Juiz de Fora resgatou, na tarde desta sexta-feira (28), um filhote de tucano que caiu de um ninho em uma árvore no Parque Halfeld, na esquina das ruas Marechal Deodoro e Santo Antônio. O animal foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Estadual de Florestas (Cetas/IEF), onde passou por avaliação veterinária. Segundo a corporação, o filhote não sofreu ferimentos e está em bom estado de saúde.







