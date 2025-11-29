A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) inicia na segunda-feira (1º), a quinta edição da campanha “Natal de todas e todos nós”, voltada à arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no município. A ação é realizada em parceria com o Sesc Mesa Brasil e com as instituições que compõem a Mesa da Cidadania.

As doações poderão ser feitas até 20 de dezembro na sede da PJF e nas unidades dos supermercados Bahamas, Pais e Filhos e Rede BH, que contarão com representantes das entidades participantes para orientar o público. Também será possível contribuir por meio do Radar Solidário, plataforma que conecta doadores a instituições que atendem famílias da cidade. Todo o material recolhido será distribuído diariamente, garantindo agilidade na chegada dos alimentos às comunidades atendidas.

No último ano, a iniciativa resultou na entrega de mais de 12 toneladas de alimentos, além de produtos de higiene e limpeza, às entidades da Mesa da Cidadania — número que, segundo a PJF, demonstra o impacto e a importância da mobilização.

