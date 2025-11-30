As aulas do CinePerifa – Vitorino Braga começaram neste sábado (29), no Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), na Rua Vitorino Braga, 126 B, em Juiz de Fora. As atividades tiveram início às 9h.

O projeto, desenvolvido pela Associação Cultural CineFanon, oferece formação audiovisual para jovens de 16 a 21 anos, com foco na produção de narrativas a partir do território e na valorização das vivências das periferias.

Inspirado em Paulo Freire e Frantz Fanon, o curso trabalha a construção coletiva do conhecimento e incentiva a autonomia criativa. Os participantes terão contato com todas as etapas do processo audiovisual — do roteiro à montagem — além de debates sobre leitura crítica de mundo e identidade territorial.

Criado em 2019, o CinePerifa já passou por diversas comunidades de Juiz de Fora, formando novos realizadores e fortalecendo o vínculo entre cultura, cidadania e comunicação. A chegada ao Vitorino Braga amplia o compromisso do projeto com a democratização do acesso ao cinema e com a promoção das histórias produzidas nas periferias.