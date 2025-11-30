Com a aproximação das compras de fim de ano e o aumento da procura por eletrônicos, roupas e presentes pela internet, um novo recurso da OpenAI promete facilitar a pesquisa de preços. O ChatGPT ganhou uma ferramenta capaz de buscar produtos automaticamente em diferentes sites, comparar valores e gerar um relatório com especificações, imagens e links.

Segundo o professor Evandro Bastos, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Estácio Juiz de Fora, o recurso funciona como um “assistente de compras”, capaz de montar “um mapa de cotação relativamente profundo”. O usuário informa o que deseja comprar e o sistema faz perguntas para entender preferências antes de iniciar a busca.

Bastos avalia que a novidade deve atrair consumidores neste período de maior movimento do comércio digital, mas lembra que a tecnologia ainda está em fase de testes. “É cedo para saber se vai se tornar comum. Essas ferramentas ainda cometem bastante erros. É sempre importante conferir”, afirma.

Ele ressalta que o sucesso do recurso depende do uso contínuo e da aceitação do público, já que tecnologias semelhantes surgem e se tornam obsoletas rapidamente.

Riscos de golpes aumentam com links gerados por IA

O professor alerta que o principal ponto de atenção é o uso dos links fornecidos pela ferramenta. “Nesse primeiro momento, não clique nos links. Eles podem direcionar para sites que você não conhece ou que não sejam verdadeiros”, diz.

Para evitar fraudes, Bastos recomenda utilizar as informações apenas como referência e pesquisar manualmente nos sites oficiais. Ele lembra que, no fim do ano, cibercriminosos intensificam golpes envolvendo páginas falsas e promoções enganosas.

Ferramenta não substitui buscadores tradicionais

Apesar de agilizar parte do processo, o assistente de compras da IA ainda não substitui mecanismos como Google, plataformas de ofertas e marketplaces. “Depende se a ferramenta vai entregar a assertividade que o consumidor precisa. Às vezes você pode gastar mais tempo no chat do que pesquisando diretamente”, afirma.

Recomendações para consumidores

Enquanto o recurso evolui, a orientação é adotar cautela:

use os relatórios da IA apenas como ponto de partida;

confirme preços nos sites oficiais;

evite clicar em links desconhecidos ou encurtados;

compare informações com buscadores tradicionais.

Bastos destaca que a ferramenta pode se tornar um aliado importante nas compras sazonais, mas reforça: “A reinvenção tecnológica é constante, mas a segurança do usuário precisa vir em primeiro lugar”.

