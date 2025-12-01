Um lobo-guará atropelado foi resgatado na noite deste sábado (29) por militares do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, na Estrada Elías José Mockdeci, próximo à Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora.
A equipe foi acionada após uma solicitante informar que o animal havia sido atingido por um veículo e estava caído à beira da via. No local, os bombeiros constataram que o lobo-guará apresentava dificuldade extrema de locomoção e não conseguia mover as patas traseiras, indicando possível fratura.
Seguindo os protocolos de manejo de fauna silvestre, os militares realizaram a captura segura do animal e o encaminharam à clínica Zoovet para avaliação veterinária. O lobo-guará deverá passar por exames e pode precisar de cirurgia.
A ação dos bombeiros impediu que o animal permanecesse exposto ao risco na estrada.
