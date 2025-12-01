A semana em Juiz de Fora começa com tempo firme: a segunda-feira será de sol e calor, com temperaturas chegando aos 31 °C. Na terça-feira, o cenário muda e a cidade deve registrar períodos de chuva ao longo do dia, com máxima em torno de 28 °C. A instabilidade aumenta na quarta-feira, quando são esperadas chuvas mais constantes e intensas e a temperatura cai para cerca de 25 °C.

Na quinta-feira, o avanço de áreas de instabilidade traz risco de tempestades e mantém o clima mais frio, com máxima de 22 °C. A partir de sexta-feira, o tempo começa a melhorar gradualmente, com nuvens baixas pela manhã e aberturas de sol à tarde, e temperatura próxima dos 24 °C.

No sábado, o sol volta a aparecer entre nuvens, deixando o dia mais ameno, com máxima de 25 °C. Já no domingo, o tempo segue estável, ainda com predomínio de nuvens, mas sem previsão de chuva significativa, e temperaturas em torno de 26 °C.

