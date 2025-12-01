Entre esta segunda-feira (1º) e sexta-feira (5), agentes de combate às endemias realizam rotas de visitas a residências e lotes em vários bairros de Juiz de Fora. As ações incluem inspeção, orientação e tratamento de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Os profissionais estarão identificados e uniformizados. Durante as inspeções, avaliados recipientes que possam acumular água, removidos os que não têm utilidade e aplicado larvicida quando a eliminação não for possível. As vistorias acontecem nas áreas internas e externas dos imóveis, sempre acompanhadas pelo responsável.

Bairros atendidos nesta semana

Região Central: Paineiras, São Mateus e Mariano Procópio

Região Sul: Santa Luzia, Estrela Sul e Fazendinhas do Ipiranga

Cidade Alta (Região Oeste): Martelos e Santana (parte baixa)

Região Nordeste: Vila Montanhesa e Bandeirantes

Região Sudeste: Alto Vila Ideal

Região Norte: Santa Amélia

A orientação é que os moradores permitam a entrada dos agentes para garantir a execução do tratamento focal. A maior parte dos focos de proliferação do mosquito está dentro das casas, e o período de redução de casos é considerado estratégico para evitar novo crescimento durante as épocas mais favoráveis à reprodução do Aedes aegypti.

