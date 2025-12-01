A partir desta segunda-feira (1º), o sistema de transporte coletivo de Juiz de Fora passa a contar com a nova linha 414, Parque Burnier / Via Avenida Brasil, criada para ampliar o atendimento ao bairro e facilitar o acesso direto à região central. A linha funcionará todos os dias da semana.

Além da implantação da 414, outras linhas terão alterações. A 412, Parque Burnier, passa por ajustes no itinerário e no quadro de horários. Já a 510, Aeroporto / Dom Bosco, terá o percurso ampliado no sentido Bairro–Centro, passando a atender mais vias e facilitando o acesso à nova feira livre do Aeroporto, instalada no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, aos sábados entre 7h e 13h.

Ao todo, 15 linhas terão atualizações nos horários, adequação operacional e reforço na oferta de veículos, com o objetivo de melhorar a regularidade do serviço e atender demandas apresentadas por usuários.

Linhas com mudanças

208 – Progresso

226 – Guaruá / Bairu

412 – Parque Burnier

414 – Parque Burnier / Via Avenida Brasil (nova)

441 – Santo Antônio

510 – Aeroporto / Dom Bosco (itinerário ampliado)

715 – Vila Esperança I

718 – Ponte Preta

722 – Santa Cruz

723 – São Judas Tadeu

725 – São Judas Tadeu / Via Verbo Divino

733 – Santa Cruz / Via São Damião

735 – Vila Esperança II

747 – São Judas Tadeu

748 – Alto Santa Cruz

749 – São Judas Tadeu / Via Verbo Divino

757 – Benfica / Jardim Bom Jesus

Os novos quadros de horários e itinerários completos estão disponíveis clicando aqui.

