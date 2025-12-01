A partir desta segunda-feira (1º), o sistema de transporte coletivo de Juiz de Fora passa a contar com a nova linha 414, Parque Burnier / Via Avenida Brasil, criada para ampliar o atendimento ao bairro e facilitar o acesso direto à região central. A linha funcionará todos os dias da semana.

Além da implantação da 414, outras linhas terão alterações. A 412, Parque Burnier, passa por ajustes no itinerário e no quadro de horários. Já a 510, Aeroporto / Dom Bosco, terá o percurso ampliado no sentido Bairro–Centro, passando a atender mais vias e facilitando o acesso à nova feira livre do Aeroporto, instalada no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, aos sábados entre 7h e 13h.

Ao todo, 15 linhas terão atualizações nos horários, adequação operacional e reforço na oferta de veículos, com o objetivo de melhorar a regularidade do serviço e atender demandas apresentadas por usuários.

Linhas com mudanças

  • 208 – Progresso
  • 226 – Guaruá / Bairu
  • 412 – Parque Burnier
  • 414 – Parque Burnier / Via Avenida Brasil (nova)
  • 441 – Santo Antônio
  • 510 – Aeroporto / Dom Bosco (itinerário ampliado)
  • 715 – Vila Esperança I
  • 718 – Ponte Preta
  • 722 – Santa Cruz
  • 723 – São Judas Tadeu
  • 725 – São Judas Tadeu / Via Verbo Divino
  • 733 – Santa Cruz / Via São Damião
  • 735 – Vila Esperança II
  • 747 – São Judas Tadeu
  • 748 – Alto Santa Cruz
  • 749 – São Judas Tadeu / Via Verbo Divino
  • 757 – Benfica / Jardim Bom Jesus

Os novos quadros de horários e itinerários completos estão disponíveis clicando aqui.

PJF - Reprodução

