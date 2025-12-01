A partir desta segunda-feira (1º), o sistema de transporte coletivo de Juiz de Fora passa a contar com a nova linha 414, Parque Burnier / Via Avenida Brasil, criada para ampliar o atendimento ao bairro e facilitar o acesso direto à região central. A linha funcionará todos os dias da semana.
Além da implantação da 414, outras linhas terão alterações. A 412, Parque Burnier, passa por ajustes no itinerário e no quadro de horários. Já a 510, Aeroporto / Dom Bosco, terá o percurso ampliado no sentido Bairro–Centro, passando a atender mais vias e facilitando o acesso à nova feira livre do Aeroporto, instalada no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, aos sábados entre 7h e 13h.
Ao todo, 15 linhas terão atualizações nos horários, adequação operacional e reforço na oferta de veículos, com o objetivo de melhorar a regularidade do serviço e atender demandas apresentadas por usuários.
Linhas com mudanças
- 208 – Progresso
- 226 – Guaruá / Bairu
- 412 – Parque Burnier
- 414 – Parque Burnier / Via Avenida Brasil (nova)
- 441 – Santo Antônio
- 510 – Aeroporto / Dom Bosco (itinerário ampliado)
- 715 – Vila Esperança I
- 718 – Ponte Preta
- 722 – Santa Cruz
- 723 – São Judas Tadeu
- 725 – São Judas Tadeu / Via Verbo Divino
- 733 – Santa Cruz / Via São Damião
- 735 – Vila Esperança II
- 747 – São Judas Tadeu
- 748 – Alto Santa Cruz
- 749 – São Judas Tadeu / Via Verbo Divino
- 757 – Benfica / Jardim Bom Jesus
Os novos quadros de horários e itinerários completos estão disponíveis clicando aqui.