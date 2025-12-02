Uma mulher de 46 anos sofreu agressões extremas após sair de uma festa com o companheiro, em Juiz de Fora, no dia 23 de novembro. O ataque resultou em lesões gravíssimas, entre elas uma mutilação permanente na região da boca.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito, motivado por ciúmes, restringiu a liberdade da vítima e a agrediu violentamente. As lesões incluíram uma mutilação permanente: ele mordeu e arrancou parte da boca da mulher.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental e impedida de se defender. Com a conclusão do inquérito nesta segunda-feira (1º), o homem permanece indiciado pelos dois crimes.

Tags:

cárcere privado | juiz de fora | Tortura