Uma mulher de 46 anos sofreu agressões extremas após sair de uma festa com o companheiro, em Juiz de Fora, no dia 23 de novembro. O ataque resultou em lesões gravíssimas, entre elas uma mutilação permanente na região da boca.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito, motivado por ciúmes, restringiu a liberdade da vítima e a agrediu violentamente. As lesões incluíram uma mutilação permanente: ele mordeu e arrancou parte da boca da mulher.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental e impedida de se defender. Com a conclusão do inquérito nesta segunda-feira (1º), o homem permanece indiciado pelos dois crimes.

Tags:
cárcere privado | juiz de fora | Tortura

Foto: PCMG - Homem indiciado por tortura e cárcere privado em Juiz de Fora

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: