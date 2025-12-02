A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), abriu inscrições para preenchimento de vagas destinadas à comercialização nas novas feiras livres noturnas da Praça Deputado Clodesmidt Riani (Centro) e da Praça Áureo Gomes Carneiro (Bairro Grama). O processo integra o Edital SEDUPP nº 008/2025 e permanece aberto até domingo (7), às 23h59.

Ao todo, são 43 vagas distribuídas entre os dois pontos: 23 unidades comerciais na feira do Centro e 20 no Bairro Grama. As vagas são organizadas por grupos de comércio, conforme o Decreto Municipal nº 17.373/2025, contemplando frutas, verduras, legumes, ovos, pescados, embutidos, laticínios, mercearia, alimentos prontos, bebidas, mudas, flores, artesanato, variedades e serviços de marketing e sonorização.

As feiras funcionarão semanalmente

Centro: Praça Clodesmidt Riani, às quintas-feiras, das 16h às 22h.

Grama: Praça Áureo Carneiro, às sextas-feiras, das 15h às 21h.

O período de experiência terá duração de seis meses, contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade, podendo ser prorrogado até a conclusão do edital definitivo para implantação permanente das feiras.

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI) e microempresários (ME) residentes em Juiz de Fora ou nas microrregiões de Ubá, Barbacena e Cataguases, desde que estejam adimplentes com a Prefeitura. Cada proponente pode concorrer a uma feira por dia da semana e a um lote por feira.

A seleção será realizada por pontuação, considerando critérios como residência no bairro das feiras, tempo de experiência no segmento e faixa de renda, com desempate por idade ou tempo de atividade. Candidatos excedentes formarão cadastro de reserva.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Prefeitura Ágil, na aba “Protocolo”, selecionando o assunto: “Processo de Inscrição SEDUPP Nº 008/2025 – Preenchimento das vagas para comercialização no período de experiência de novas feiras livres no município de Juiz de Fora”. É necessário anexar todos os documentos obrigatórios no formulário.

Após a análise e publicação da classificação, os aprovados serão convocados para escolher a unidade comercial disponível e assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade.

