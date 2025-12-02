O Vacimóvel vai circular por seis locais de Juiz de Fora nos meses de dezembro e janeiro, levando vacinação gratuita para quem mora, trabalha ou circula nas regiões atendidas. Pela primeira vez, o veículo passa a aplicar a vacina Meningo ACWY, elevando para nove o número de imunizantes ofertados. Também estreiam no roteiro o Parque da Lajinha e o Museu Mariano Procópio, que receberão o serviço pela primeira vez.

A unidade móvel funcionará sempre às quartas-feiras, das 9h às 16h, em espaços públicos com grande circulação de pessoas. Serão disponibilizadas as vacinas: Influenza (gripe), Covid-19, Tríplice Viral, dTpa, Hepatite B, Dupla Adulto (dT), Febre Amarela, HPV e Meningite.

Programação do Vacimóvel

03/12 - Parque Halfeld | Centro

10/12 - Praça Armando Toschi Ministrinho | Jardim Glória

07/01 - Parque da Lajinha | Teixeiras

14/01 - Museu Mariano Procópio | Mariano Procópio

21/01 - Shopping Jardim Norte (estacionamento) | Mariano Procópio

28/01 - Independência Shopping (estacionamento) | Cascatinha

Documentação necessária

A população deve apresentar documento de identificação e, sempre que possível, cartão de vacina, para avaliação individual da equipe de saúde. A vacinação também é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h.

Quem pode receber as vacinas

Influenza (gripe): Todas as pessoas acima de 6 meses.

Covid-19: Idosos (60+), gestantes e grupos especiais (comorbidades, imunocomprometidos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, entre outros).

Para comorbidades e imunocomprometidos é necessário laudo médico de até 12 meses; gestantes devem apresentar cartão pré-natal; puérperas, certidão de nascimento do bebê; pessoas com deficiência, laudo médico.

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola): Crianças a partir de 12 meses e adultos até 59 anos que não tenham recebido duas doses.

Febre Amarela: Pessoas de 9 meses a 59 anos; exigido comprovante para viajantes e trabalhadores expostos a risco.

DTPA (difteria, tétano e coqueluche): gestantes, em qualquer trimestre.

Hepatite B e Dupla Adulto (dT): Todas as idades, conforme avaliação da caderneta.

HPV

9 a 19 anos.

Pessoas que vivem com HIV, transplantados, pacientes oncológicos: 9 a 45 anos.

Vítimas de abuso sexual (15 a 45 anos) com esquema vacinal incompleto.

Usuários de PrEP de HIV (15 a 45 anos) com esquema incompleto.

Pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente (a partir de 2 anos).

Meningite (ACWY): crianças aos 12 meses (até 4 anos, 11 meses e 29 dias) e adolescentes de 11 a 14 anos.

Sobre o Vacimóvel

Administrado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SsVS) da Secretaria de Saúde, o Vacimóvel é adaptado para levar imunização diretamente aos bairros, ampliando o acesso e fortalecendo a estratégia de vacinação fora das unidades fixas. A equipe oferece acolhimento, orientação e segurança no atendimento, contribuindo para o aumento da cobertura vacinal no município.

