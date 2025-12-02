O Mutirão do Campo Limpo começou nesta terça-feira (2) em Juiz de Fora e segue até quarta-feira (3). A iniciativa marca o Dia Mundial da Luta contra o Uso de Agrotóxicos, celebrado em 3 de dezembro, e tem como objetivo conscientizar produtores rurais e incentivar a devolução correta de embalagens vazias.

O recolhimento ocorre das 8h às 16h, no Ceasa Juiz de Fora, localizado atrás do Mercado Livre do Produtor (Pedra), na Av. Dr. Simeão de Faria, 2525, Santa Cruz. Não haverá novas datas de coleta neste ciclo, o que reforça a necessidade de que os produtores aproveitem o período para realizar o descarte.

A ação é promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), em parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), e conta com apoio do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV), da Emater-MG e da Associação de Preservação Ambiental de Minas Gerais (Apamig). O mutirão mobiliza produtores da cidade e de outros 16 municípios da região.

O descarte correto é essencial para preservar o meio ambiente e proteger a saúde dos agricultores. Não é necessário apresentar nota fiscal ou receituário para devolver as embalagens.

Tags:

agrotóxicos