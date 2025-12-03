O início do período chuvoso 2025-2026 em Juiz de Fora foi marcado por precipitações abaixo da média histórica. Em novembro, mês que costuma registrar elevados volumes pluviométricos, o acumulado ficou abaixo dos 236,20 mm esperados. O maior índice ocorreu no bairro Spinaville, que registrou 163,56 mm — apenas 69% da média. Outros pontos de monitoramento, como Distrito Industrial, Marumbi, Ipiranga e Graminha, também registraram volumes reduzidos, reforçando o comportamento atípico do mês.

Assim como em outubro, quando choveu 97,08% do previsto, novembro manteve o cenário de chuvas fracas e irregulares. A baixa intensidade das precipitações contribuiu para a redução de ocorrências relacionadas ao período chuvoso no município.

Mesmo com o cenário mais ameno, foram contabilizadas 119 vistorias ao longo do mês — número mais baixo que o registrado em anos anteriores. Dessas, 34 foram motivadas por solicitações da população, envolvendo casos como trincas em paredes, escorregamentos de talude e alagamentos pontuais. As demais 85 vistorias tiveram caráter preventivo, com o objetivo de monitorar áreas de risco.

A Defesa Civil manteve ações de preparação para o período chuvoso. Em novembro, coordenou a 2ª reunião do Plano de Contingência 2025-2026 e participou de encontros com comunidades, como o realizado com voluntários do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) do bairro Linhares. O setor de Serviço Social realizou 93 atendimentos.

O programa “Defesa Civil nas Escolas” alcançou mais de mil alunos com atividades sobre percepção de riscos e prevenção de desastres. A iniciativa segue aberta para instituições interessadas, mediante inscrição online.

Tags:

Chuva | Chuvas