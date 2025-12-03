A Cesama iniciou uma campanha de regularização de débitos que segue até o dia 30 deste mês. A ação oferece condições especiais para que usuários com contas em atraso quitem suas pendências e evitem riscos de interrupção no fornecimento de água e esgoto.

Os descontos incluem 100% de juros e multas para pagamentos à vista; 80% de juros e 100% de multas para parcelamentos em até seis vezes; e 70% de juros e 100% de multas para parcelamentos em até 12 vezes. Para aderir, é necessário pagar no mínimo 10% do valor da dívida, percentual que também vale para reparcelamentos.

A campanha, realizada periodicamente, busca reduzir a inadimplência e recuperar recursos para manutenção e expansão dos serviços. A iniciativa também auxilia famílias, condomínios e empresas a regularizarem sua situação financeira.

Na edição anterior, realizada em 2023, um condomínio de cerca de 150 residências no bairro Grama conseguiu reduzir quase R$ 50 mil da dívida acumulada após anos de processo judicial. Com os descontos, os moradores deram entrada e parcelaram o restante, quitando o débito neste ano.

Tags:

Débitos | Descontos | Regularização