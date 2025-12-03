Uma nova lista de estudantes contemplados pelo Passe Livre Estudantil foi divulgada em Juiz de Fora. Os cartões já estão sendo enviados às instituições de ensino, responsáveis pela entrega direta aos alunos matriculados.

Nesta etapa, recebem os cartões os estudantes que ainda estavam pendentes de ativação. Para utilizá-los, é necessário realizar o desbloqueio mediante cadastramento de biometria facial. Outras solicitações seguem em análise e novos cartões estão em produção para nomes aprovados futuramente.

O benefício garante gratuidade no transporte coletivo urbano para deslocamentos entre a residência e o local de estudo, destinado a estudantes da rede pública.

Os responsáveis podem consultar a situação do cadastro e verificar se o cartão já está disponível pela plataforma eOuve.

Confira a lista completa clicando aqui.

Desbloqueio e biometria facial

O desbloqueio deve ser feito assim que o cartão estiver em mãos, antes do primeiro uso. O cadastramento da imagem é realizado pelo aplicativo Atlas Mob, integrado ao sistema de bilhetagem, que confirma a identidade do beneficiário e evita uso indevido.

A foto precisa ser tirada com o rosto do estudante em destaque, em ambiente iluminado e de preferência com fundo neutro.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, o atendimento presencial é feito na Astransp, Rua Espírito Santo, 296, bairro Poço Rico, ou pelo telefone (32) 3228-9700. O suporte também pode ser solicitado pelo telefone (32) 2104-8531 ou nas unidades do DIGA.

O formulário para novas inscrições permanece aberto, e novos cadastros seguem sendo analisados conforme o programa avança.