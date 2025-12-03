Um homem de 23 anos e uma mulher de 26 ficaram feridos na tarde desta quarta-feira (3) após o carro em que estavam cair em uma ribanceira às margens da Avenida Presidente Itamar Franco, em Juiz de Fora. O 4º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o condutor do veículo, um Citroën C3, perdeu o controle ao tentar desviar de uma motocicleta. O carro atravessou o canteiro central e despencou no talude existente ao lado da via.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as duas vítimas já estavam fora do veículo, conscientes e orientadas. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o homem apresentou traumatismo cranioencefálico (TCE), escoriações em membros superiores e inferiores e queixa de dor no membro inferior direito. A mulher relatou escoriações e dor no membro superior direito e nos arcos costais.

FOTO: CBMMG - Reprodução

A bateria do automóvel foi desligada para eliminar risco de ignição ou incêndio. Após avaliação dos militares, as vítimas foram encaminhadas pelo SAMU ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para atendimento médico.

A proprietária do veículo, mãe do motorista, compareceu ao local e acionou o seguro para a remoção do automóvel. A atuação rápida dos bombeiros garantiu a segurança das vítimas e da via durante o atendimento.

Tags:

cidade | juiz de fora