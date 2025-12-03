A Prefeitura de Juiz de Fora apresentou à Câmara Municipal um novo pedido de autorização para contratar quatro empréstimos que totalizam R$ 246,5 milhões. As solicitações foram discutidas em Audiência Pública nesta segunda-feira (1º), etapa obrigatória para dar transparência ao processo antes da votação dos vereadores.

Os financiamentos incluem R$ 39,6 milhões para obras no Bairro Dom Bosco e R$ 63 milhões para drenagem no Bairro Santa Efigênia, ambos pelo Novo PAC; R$ 6,8 milhões junto ao BNDES para construção de creche, pré-escola e UBS no Bairro Santo Antônio; e R$ 200 milhões via Finisa, da Caixa Econômica Federal, destinados a pavimentação, contenção de encostas, desassoreamento do Rio Paraibuna e modernização administrativa.

A Comissão de Finanças da Câmara acompanha o tema de perto. O presidente do colegiado, vereador Juraci Scheffer, destacou que, apesar de Juiz de Fora ter orçamento anual de R$ 4 bilhões, apenas R$ 180 milhões são destinados a investimentos, o que obriga o município a recorrer a financiamentos para obras estruturantes. A secretária de Fazenda, Fernanda Finotti, lembrou que apenas municípios com nota A no índice Capag, que mede a capacidade de pagamento, têm aval da União para contratar novos empréstimos e que Juiz de Fora já possui R$ 435 milhões em serviço da dívida.

Com a audiência concluída, caberá agora aos vereadores decidir se autorizam ou não a tomada dos novos empréstimos solicitados pelo Executivo.

