A Casa de Papai Noel será inaugurada nesta quinta-feira (4), às 19h, no Mercado Municipal de Juiz de Fora. Antes da abertura, às 18h, o Coral Criar Sesc se apresenta nas escadarias do espaço, com cerca de 200 crianças interpretando cinco canções.

A entrada para a visitação será feita pela porta da Praça Antônio Carlos. O funcionamento será diário, das 9h às 22h, inclusive aos fins de semana.

O ambiente foi preparado para receber famílias com a presença de Papai Noel e um grupo de nove Mamães Noéis, responsáveis por acompanhar as crianças. O espaço conta também com uma área para escrita de cartas ao Bom Velhinho. As Mamães Noéis passaram por capacitação em oficina ministrada pelo artista Marcus Amaral.

Outra atração será a Fábrica de Presentes do Papai Noel, instalada no interior do Mercado Municipal e decorada especialmente para o período. Nos dias 20, 21 e 22, das 16h às 18h, haverá sessões de contação de histórias voltadas ao público infantil.

Todas as atividades são gratuitas e integram a programação de Natal da cidade.

