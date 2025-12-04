Quatro pessoas ficaram feridas após um veículo cair no Rio Paraibuna, nas proximidades do bairro Manoel Honório, na madrugada desta quinta-feira (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do Honda Civic perdeu o controle da direção após ter sido fechado por outro carro, saiu da pista e caiu no rio, onde o veículo ficou totalmente submerso.

Quando os militares chegaram ao local, as vítimas, duas mulheres e dois homens adultos, já estavam fora do automóvel, às margens da via. Todas estavam conscientes. Um homem e uma mulher tiveram cortes profundos na cabeça, enquanto os outros dois sofreram escoriações leves. O grupo foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao Samu para avaliação hospitalar.

De acordo com a corporação, o nível elevado do rio e a forte correnteza, provocados pelas chuvas recentes, impediram a aproximação segura do veículo, que permanece submerso. A remoção será feita por um guincho particular quando houver condições de segurança. As vítimas confirmaram que não havia mais ocupantes no carro no momento do acidente.

