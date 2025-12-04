Diversos coletivos voltados ao fortalecimento do empreendedorismo em Juiz de Fora promovem, no dia 10 de dezembro, das 19h às 21h, no Moinho, o Bate-Papo Empreendedor – Negócios que Geram Resultado, evento gratuito organizado pela Rede Empreendedora do Moinho. A iniciativa reúne grupos que atuam na formação, apoio e criação de oportunidades para empreendedores da cidade, entre eles Avassaladoras, Câmara da Mulher, Conexão Melanin, Cooperativa Empreendedora, Empreendelas, Me Connect, Mulheres Reais, Mulher Tá On, Grupo Mulheres do Brasil – núcleo JF e Só Delas.

O encontro marca as ações desenvolvidas pela Rede Empreendedora ao longo de 2025, como cursos, capacitações e projetos como a Nossa Feira JF e a Loja Colaborativa #VemProMoinho, que impulsionaram negócios locais e divulgaram histórias de empreendedores da cidade.

O bate-papo contará com a participação de Gabi Cachos, especialista em cabelos cacheados e crespos; do casal Kalli e Jonathan (Kaju), que transformou experiências pessoais em um negócio autoral; e de Brenno Neder (Japatê), líder do grupo desde 2010, com atuação em três estados.

Com apoio da Sala do Empreendedor da Prefeitura de Juiz de Fora e da Sicredi, o evento reforça a importância da construção coletiva e das redes de apoio para o crescimento do ecossistema empreendedor local.