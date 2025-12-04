As provas do Processo de Ingresso Seriado Misto (PISM) 2026 da Universidade Federal de Juiz de Fora serão aplicadas neste sábado (6) e domingo (7) movimentando cerca de 23 mil estudantes. Para garantir a circulação e o acesso aos locais de avaliação, será adotado um esquema especial de trânsito e transporte público na cidade.

Trânsito alterado no entorno da UFJF

As principais mudanças ocorrerão nas vias próximas ao campus da UFJF. A Avenida Presidente Costa e Silva terá um trecho operando em mão única, da Rua Lauro Téles Mesquita até a rotatória do Portão Norte. Já na Rua José Lourenço Kelmer, a mão única valerá da rotatória do Portão Norte até o cruzamento com a Via São Pedro, no Trevo do Jardim Casablanca.

A Rua Lauro Téles Mesquita também terá o sentido invertido para permitir acesso à Costa e Silva. A recomendação é que motoristas que não tenham como destino os locais de prova evitem circular pela área.

Painéis fixos e móveis já alertam sobre as alterações, e o aplicativo Waze emitirá avisos aos usuários. O número de agentes de trânsito será ampliado para orientar condutores e organizar o fluxo.

Reforço no transporte coletivo

Ao longo dos dois dias, 25 ônibus extras irão circular, reforçando as linhas que atendem os principais locais de prova, incluindo o campus da UFJF, as faculdades de Medicina e Fisioterapia, a Doctum (Dom Orione) e a Suprema (Salvaterra). No domingo, o transporte público será gratuito.

O esquema especial inclui reforço em oito linhas:

Linha 180 Universidade

Início às 6h, saindo da Av. Getúlio Vargas, nº 251.

Linha 570 Faculdade de Medicina

A partir das 8h, no mesmo ponto, atendendo Medicina, Fisioterapia e Doctum. Ônibus extras entre 10h e 11h20. Retornos a partir das 15h30.

Linha 555 Universidade (Pórtico Norte)

Partidas às 10h da Av. Getúlio Vargas, nº 251, com retorno às 15h30.

Linha especial 280 Suprema Centro

Partidas às 11h e 11h15 do Centro; retorno às 17h45.

Linhas diretas de bairros ao campus ou à Av. Eugênio do Nascimento:

170 Zona Nordeste UFJF - saída de Filgueiras às 10h; retorno às 17h45.

190 Zona Sul UFJF - saída do Sagrado Coração às 10h10; retorno às 17h45.

655 IF Sudeste UFJF - saída do Esplanada às 10h30; retorno às 17h45.

755 Zona Norte UFJF - saídas do Santa Lúcia às 9h45 e 10h10; retornos às 17h e 17h45.

As linhas 170 e 755 seguem diretamente para o campus. As demais também atendem as faculdades de Medicina, Fisioterapia e Doctum.

A orientação geral é que os candidatos priorizem o uso do transporte coletivo para evitar congestionamentos e garantam chegada com antecedência aos locais de prova.

