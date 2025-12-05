A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta quinta-feira (4) o resultado do Cadastramento de Creches para 2026. Ao todo, 2.292 crianças de 0 a 3 anos foram inscritas pela primeira vez para vagas na rede municipal. Atualmente, o município atende 5.887 crianças nessa faixa etária em instituições parceiras, número que deve aumentar até o início do próximo ano letivo.

Os responsáveis podem conferir a lista de contemplados na 1ª e 2ª chamadas pelos links disponibilizados pela pasta.

Na 1ª chamada, quem teve o nome da criança incluído deve procurar a creche indicada para agendar a matrícula a partir de terça-feira (9), das 8h às 11h30 ou das 14h às 16h30.

As crianças que permaneceram na 2ª chamada serão atendidas conforme abertura de vagas nas unidades escolhidas no cadastramento. A lista é atualizada quinzenalmente no site da Prefeitura, e os responsáveis serão comunicados pela Secretaria à medida que houver disponibilidade.

A partir de 5 de janeiro de 2026, responsáveis de crianças que seguem na 2ª chamada poderão solicitar transferência para unidades com vagas disponíveis.

As matrículas serão presenciais nas instituições parceiras, a partir de 9 de dezembro de 2025. Para efetivar o processo, é necessário apresentar certidão de nascimento, carteira de vacinação, fotos 3x4, documentos do responsável, comprovante de residência, cartão SUS e outros documentos especificados pela secretaria.

Tags:

2026 | Educação | Secretaria de educação