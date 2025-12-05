O Parque Natural Municipal da Lajinha vai receber uma programação especial no início de 2026. Está aberto o Edital de Chamamento Público para o Projeto Verão no Parque, que vai selecionar oficinas e atividades a serem realizadas entre 18 de janeiro e 1º de fevereiro.

A iniciativa busca ampliar a oferta de ações educativas, ambientais, culturais e de bem-estar, estimulando o contato com a natureza e a participação social.

Temáticas contempladas

As propostas podem abordar temas como:

Educação ambiental: reciclagem, compostagem, economia circular, biodiversidade, mudanças climáticas e energias limpas.

Cultura e identidade local: história do Parque da Lajinha, povos originários, população negra e conhecimentos tradicionais.

Atividades criativas: artes visuais, literatura, música, audiovisual e trabalhos manuais.

Bem-estar: yoga, meditação, caminhadas, trekking, ciclismo e práticas de cuidado no verão.

Infância e família: brincadeiras ecológicas, oficinas infantis e atividades lúdicas com elementos da natureza.

Inclusão: ações para pessoas com deficiência, idosos, mulheres, juventudes e outros grupos.

O edital traz ainda sugestões detalhadas no Anexo III, como trilhas interpretativas, observação de aves, escrita criativa e oficinas com materiais reaproveitados.

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas físicas, pessoas jurídicas, grupos, coletivos, iniciativas comunitárias e entidades sem fins lucrativos com atuação em Juiz de Fora. A participação é voluntária. Cada proponente pode enviar até três atividades. É necessário ter 18 anos ou mais e comprovar residência na cidade.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas entre este sábado (6) até o dia 14 de dezembro, exclusivamente online. É obrigatório anexar toda a documentação exigida, sob pena de desclassificação.

Seleção e resultados

As propostas serão avaliadas por critérios como adequação ao parque, pertinência temática, viabilidade técnica, sustentabilidade, acessibilidade e contribuição socioambiental.

O resultado preliminar está previsto para 18 de dezembro, com período de recursos de 19 a 23 de dezembro. O resultado final será divulgado em 8 de janeiro de 2026.

Realização das atividades

As oficinas serão realizadas em áreas abertas ou cobertas do parque, com limite de 30 participantes a partir de sete anos de idade. Todo material necessário deve ser fornecido pelo proponente ou pelos participantes.

Não serão permitidos conteúdos político-partidários nem o uso de materiais de alto impacto ambiental.

Dúvidas podem ser enviadas para meioambienteclimapjf@gmail.com