Nessa quinta-feira (4), foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Juiz de Fora para detalhar os investimentos de R$ 566 milhões que a cidade receberá via Novo PAC, recursos federais que não oneram os cofres municipais.

A reunião permitiu que parlamentares e população pudessem acompanhar de perto as aplicações previstas. Entre os destaques, estão drenagem para bairros como Industrial, Santa Luzia e São Pedro (R$ 356 milhões), obras de contenção de encostas (R$ 30 milhões), esgotamento sanitário no bairro Grama (R$ 30 milhões) e a obra denominada “Periferia Viva – Dom Bosco” (R$ 40 milhões), além de unidades de saúde, escola em tempo integral, centros de reabilitação, centros de convivência e equipamentos comunitários.

Durante o evento, moradores manifestaram preocupação com problemas antigos como enchentes recorrentes e a necessidade de acessibilidade nos novos empreendimentos, ressaltando que, mais do que infraestrutura, estão em jogo vidas, segurança e dignidade para a população.

A expectativa é que, com o desdobramento desses projetos, a cidade avance em saneamento, mobilidade, prevenção de desastres, saúde e inclusão social, sempre com transparência e participação popular.

