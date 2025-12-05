O Mutirão do Campo Limpo, realizado nessa terça-feira (2), e quarta-feira (3), no CeasaMinas de Juiz de Fora, registrou resultados significativos na coleta e destinação ambientalmente correta de embalagens vazias de agrotóxicos. A iniciativa mobilizou produtores rurais de Juiz de Fora e de outros 25 municípios da região, reforçando a importância da logística reversa no campo. Mais de quatro mil recipientes foram recolhidos.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Agrário, Valdeane Dias Cerqueira, a ação contribui diretamente para a preservação ambiental e a saúde dos trabalhadores rurais. Segundo ela, além de garantir o descarte correto e evitar contaminação do solo, o levantamento das embalagens devolvidas ajuda a monitorar o uso de agrotóxicos nas propriedades. “Nosso intuito é avançar na agroecologia, com a produção de alimentos saudáveis e sem veneno”, afirmou.

O mutirão é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com parceria do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e apoio do InpEV, Emater-MG, Apamig e Sicoob Credicaf.

A participação da Emater-MG foi decisiva para mobilizar produtores nos municípios vizinhos. Para o gerente regional da instituição, Hildebrando Marcelo Campos Lopes, a adesão superou as expectativas. “Nosso objetivo foi levar informação ao maior número possível de produtores para ampliar o recolhimento de embalagens e reduzir a contaminação do solo”, destacou.

Após duas décadas sem a campanha, o mutirão foi retomado em 2024, quando recolheu 11 mil embalagens. Nesta nova edição, mais recipientes foram retirados do meio ambiente. O coordenador regional do IMA, Jefferson Paes dos Santos, reforçou que a devolução das embalagens é obrigatória e essencial para a logística reversa. “As embalagens recolhidas são recicladas, o que elimina fontes de contaminação do solo e da água.” O IMA divulgará, em breve, o detalhamento dos números apurados.

Municípios participantes

Bocaina de Minas, Coronel Pacheco, Goianá, Lima Duarte, Matias Barbosa, Olaria, Pedro Teixeira, Senador Cortês, Guarani, Piau, Rio Novo, Chácara, Descoberto, Belmiro Braga, Leopoldina, Cataguases, Argirita, Mar de Espanha, Recreio, Guarará, Chácara, Bicas, Além Paraíba, Pequeri e Volta Grande.

Tags:

agrotóxicos | meio ambiente