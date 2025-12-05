A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou dois projetos de lei voltados ao bem-estar animal e à inclusão social. As propostas tratam do atendimento a animais que acompanham pessoas em situação de rua e do acesso de cães de apoio emocional a espaços públicos e privados.

O primeiro projeto, de autoria da vereadora Kátia Franco (PSB), prevê que o município ofereça atendimento veterinário, vacinação, esterilização, alimentação e acesso a abrigos temporários para os animais de tutores em situação de rua. O texto autoriza parcerias com universidades, clínicas, ONGs e profissionais da área, além de instituir um cadastro municipal com identificação por microchip ou plaqueta.

Segundo a autora, o acompanhamento sistemático contribui para o controle populacional, prevenção de zoonoses e, quando consentido pelos tutores, encaminhamento para adoção responsável. O atendimento deverá ser realizado pelo Canil Municipal em articulação com a Secretaria de Bem-Estar Animal.

O segundo projeto, apresentado pelo vereador Dr. Antônio Aguiar (União), garante a pessoas com deficiência ou transtornos mentais o direito de ingressar e permanecer em meios de transporte e estabelecimentos públicos e privados acompanhadas de cães de apoio emocional.

Para exercer o direito, será necessário apresentar laudo psiquiátrico que comprove a necessidade do animal e documento veterinário atestando suas condições. A proposta proíbe a cobrança de qualquer taxa adicional e impede que responsáveis por estabelecimentos dificultem o acesso.

Os textos aprovados seguem para sanção.

Tags:

animais | Câmara | cidade | De | PL | projeto | Proteção