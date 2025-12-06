Os serviços de limpeza urbana retiraram 35,2 toneladas de lixo das bocas de lobo de Juiz de Fora ao longo de novembro. As equipes atuaram em todas as regiões da cidade, realizando limpeza, desobstrução e manutenção de bocas de lobo, bueiros, poços de visita e galerias de águas pluviais.

No acumulado de 2025, o volume de resíduos removidos chegou a 250,76 toneladas, encaminhadas ao aterro sanitário. Entre os materiais mais encontrados estão plásticos, como sacolas e garrafas PET, itens geralmente descartados de forma irregular junto ao lixo doméstico e que acabam sendo levados pela chuva para o sistema de drenagem.

O descarte inadequado, além de ser crime, compromete o funcionamento da rede pluvial e aumenta o risco de alagamentos. A orientação é que a população evite jogar lixo em vias públicas, bocas de lobo e cursos d’água. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas pelo telefone (32) 3690-7984.

