A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, lançou o Edital de Chamamento Público para selecionar oficinas e atividades que integrarão o Projeto Verão no Parque, no Parque Natural Municipal da Lajinha, entre 18 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.

A iniciativa faz parte da programação especial de verão da PJF e busca ampliar ações educativas, ambientais, culturais e de bem-estar, estimulando o contato com a natureza e a participação social.

Temas das atividades

O edital contempla propostas nas áreas de educação ambiental, cultura e identidade local, artes e produção criativa, bem-estar, infância e família, além de inclusão e participação social. Entre as sugestões estão trilhas interpretativas, oficinas de reciclagem, observação de aves, yoga, escrita criativa, brincadeiras ecológicas e atividades sensoriais.

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas físicas, jurídicas, coletivos, grupos e entidades sem fins lucrativos que atuem em Juiz de Fora nos campos ambiental, cultural, artístico, esportivo, educativo ou social. A participação é voluntária e rende certificação. Cada proponente pode inscrever até três atividades e deve ter, no mínimo, 18 anos e comprovar residência na cidade.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas de 6 a 14 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo formulário eletrônico. É obrigatório anexar toda a documentação exigida; propostas incompletas serão desclassificadas.

Seleção e resultados

A análise considerará adequação ao espaço do Parque da Lajinha, pertinência temática, viabilidade técnica, impacto socioambiental, sustentabilidade e acessibilidade.

O resultado preliminar sai em 18 de dezembro. Recursos poderão ser enviados de 19 a 23 de dezembro. O resultado final será divulgado em 8 de janeiro de 2026.

Realização das atividades

As oficinas acontecerão em áreas abertas ou cobertas do parque, para público a partir de 7 anos, com até 30 participantes por atividade. Materiais necessários deverão ser fornecidos pelo proponente ou pelos participantes. O edital veta o uso de materiais de alto impacto ambiental e conteúdos discriminatórios ou político-partidários.

Tags:

Verão