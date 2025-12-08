A semana em Juiz de Fora será marcada por mudanças no tempo, alternando entre períodos de calor, aumento de nebulosidade e dias de chuva mais intensa. Nesta segunda-feira (8), o céu fica parcialmente nublado, com temperaturas mais altas e máxima prevista de 31°C.

A terça-feira (9) será o dia mais crítico, com previsão de tempestades severas e queda na temperatura, que não deve passar dos 25°C. Na quarta (10), o tempo segue instável, com chance de chuvas isoladas e máxima de 26°C.

A partir de quinta-feira (11), o clima volta a abrir. O dia começa nublado, mas o sol aparece entre nuvens durante a tarde, com máxima chegando aos 30°C. Na sexta (12), a previsão é de tempo mais firme, com sol e poucas nuvens.

No fim de semana, porém, a instabilidade retorna. O sábado (13) deve registrar pancadas de chuva e possibilidade de tempestade, com máxima de 29°C. Já o domingo (14) terá períodos de chuva ao longo do dia e temperaturas mais amenas, chegando a 27°C.





