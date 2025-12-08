A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em Uberlândia, na noite desse domingo (7), um homem de 47 anos suspeito de praticar uma série de furtos qualificados com arrombamento em imóveis de alto padrão em Juiz de Fora. A captura ocorreu após troca de informações e atuação conjunta de equipes de Juiz de Fora, Contagem e Uberlândia.

As investigações da 7ª Delegacia de Juiz de Fora apontam que os crimes eram cometidos durante o dia, quando os moradores estavam fora. O suspeito entrava nos prédios simulando estar ao telefone e utilizava boné e camisa polo sobre outra peça para facilitar a troca rápida de roupas. Ele identificava apartamentos vazios pelas frestas das portas e arrombava fechaduras usando uma alavanca metálica. As subtrações incluíam principalmente joias em ouro, relógios e eletrônicos.

No dia 1º de dezembro, o homem arrombou uma cobertura no bairro Granbery. Câmeras internas e externas registraram toda a ação, permitindo a obtenção de imagens claras do rosto e da dinâmica do crime, o que acelerou a identificação.

A confirmação da identidade ocorreu após contato com a 2ª Delegacia de Contagem, que informou que o suspeito já era procurado por furtos semelhantes e tinha histórico criminal na cidade. Com monitoramento de seus deslocamentos, as equipes descobriram que ele havia comprado passagem para o Distrito Federal no dia 6 de dezembro.

As informações foram repassadas à Delegacia Regional de Uberlândia, que montou campana no Terminal Rodoviário até localizar o suspeito. Ele foi preso em flagrante com joias, relógios, outros objetos furtados e as roupas usadas nos crimes.

O delegado Samuel Neri destacou a relevância da ação conjunta entre unidades policiais e o papel da integração para a rápida prisão do investigado.

