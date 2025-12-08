A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) segue com as ações semanais de combate ao mosquito Aedes aegypti. Entre esta segunda-feira (8) e sexta-feira (12), os Agentes de Combate às Endemias (ACE) realizam rotas de visitas e vistorias em residências e lotes de diferentes bairros do município. O trabalho integra o cronograma organizado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SsVS), da Secretaria de Saúde.

A Administração Municipal reforça a importância da participação dos moradores, permitindo a entrada dos agentes para a realização do tratamento focal. Todas as equipes estarão devidamente uniformizadas e identificadas.

Bairros atendidos na semana

Região Sudeste

• Retiro

Região Sul

• Santa Luzia

• Santa Efigênia

• Residencial Barcelona

Região Nordeste

• Grama

• Vila Montanhesa

Região Norte

• Benfica

• Parque das Torres

• São Damião

Região Central

• Mariano Procópio

• São Mateus

Cidade Alta (Região Oeste)

• Jardins Imperiais

• Granville

• Chalés do Imperador

• Condomínio Parque do Império

Como funcionam as visitas

Durante a vistoria, sempre acompanhados pelo responsável do imóvel, os agentes avaliam possíveis situações de risco, removendo ou eliminando recipientes que acumulem água. Aqueles que não puderem ser descartados recebem aplicação de larvicida. As verificações incluem tanto a área externa quanto a parte interna das residências.

A PJF destaca que, mesmo em um período de menor circulação da dengue, é fundamental manter as ações de prevenção para evitar crescimento de casos nos meses mais propícios à reprodução do mosquito. A maior parte dos focos é encontrada dentro das casas, reforçando a necessidade de atenção às orientações dos ACE.

Dicas para prevenção

– Verifique ralos, cisternas, bromélias, plantas aquáticas e troncos de árvores.

– Retire pratinhos de plantas e mantenha tambores de água de chuva bem tampados.

– Confira banheiros em desuso, caixas d’água e inspecione o quintal.

– Faça o descarte correto do lixo.

– Mantenha piscinas limpas e tratadas, mesmo fora de uso.

Como denunciar focos do mosquito

A população pode colaborar no combate às arboviroses por meio do sistema JF Contra o Aedes: Orientação e Prevenção, que recebe denúncias anônimas sobre possíveis criadouros de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A plataforma funciona em smartphones, tablets, computadores e pode ser acessada em qualquer navegador.

Também é possível enviar denúncias via WhatsApp pelo número (32) 98432-4608, por e-mail no dengue@pjf.mg.gov.br, ou presencialmente em qualquer unidade do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga), que conta com 11 postos distribuídos pela cidade.





Tags:

Aedes Aegypti