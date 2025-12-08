A programação oficial dos festejos de Natal começa nesta terça-feira (9) em Juiz de Fora. Coordenada pela Secretaria de Turismo, as atividades serão realizadas em diferentes espaços da cidade, com todas as atrações sendo gratuitas e abertas ao público.
A Casa de Papai Noel, montada no Mercado Municipal, é uma das principais atrações deste período e deve concentrar grande parte do público infantil. A programação também inclui cantatas, ações culturais e atividades voltadas à convivência comunitária.
Programação
09/12 – Museu Mariano Procópio – 19h
Cantata com o Coral Apogeu
10/12 – Parque Halfeld – 19h30
Cantata com o Coral do Colégio Santa Catarina
10/12 – Praça da Estação – 17h às 20h
Rua de Brincar Especial de Natal
13/12 – Mercado Municipal – 15h
Cantata com o Coral do Centro de Convivência Barreira do Triunfo (AMAC)
