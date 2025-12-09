O Legislativo municipal autorizou nessa segunda-feira (8), o projeto que permite que a Prefeitura negocie o passivo acumulado junto à JF Prev. Desde 2022, o Executivo deixou de repassar contribuições obrigatórias ao instituto de previdência, o que resultou em uma dívida próxima de R$ 64 milhões. O montante poderá ser dividido em até 60 vezes, com atualização pelo IPCA acrescido de 0,43% ao mês, índice que deve elevar o valor total a ser desembolsado pelo município.

A administração municipal justificou a interrupção dos repasses alegando que aguardava a aprovação da Emenda Constitucional 136, que abre caminho para parcelamentos previdenciários em todo o país. Segundo a Prefeitura, o acerto busca reforçar o equilíbrio financeiro do sistema sem afetar garantias e benefícios dos servidores.

Tags:

dívida | parcelamento de dívida | Previdência