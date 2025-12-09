A Câmara Municipal de Juiz de Fora entrega, nesta quarta-feira (10), às 19h30, a Medalha Prefeito Tarcísio Delgado de Inclusão Social a 23 pessoas físicas, entidades e instituições que se destacaram na promoção da vida, da dignidade humana e da inclusão social no município.



Criada pela Lei nº 1.329, de 17 de julho de 2019, a honraria é concedida anualmente em 10 de dezembro, data que marca o Dia Nacional da Inclusão Social. A primeira entrega aconteceu ainda em 2019, quando o ex-prefeito Tarcísio Delgado foi o homenageado inaugural. Delgado, que morreu em 12 de setembro de 2025, foi três vezes prefeito de Juiz de Fora, além de vereador, deputado estadual e deputado federal, deixando forte legado na vida pública da cidade.



Homenageados de 2025



Recebem a medalha este ano:

Alessandra Cassani da Silva Zaghetto; Alexandre Oliveira Andrade; Associação Municipal de Apoio Comunitário; Casa da Criança Jacinta e Francisco; Deiseleny Lopes Teixeira; Domingos Caputo; Fernanda Paiva Martins; Ghustaflow – Luis Gustavo Alves da Silva; Guilherme Augusto do Valle; Instituto de Desenvolvimento Social Fénix; Jether Rezende de Carvalho; João Francisco Condé; José Artur Simões Marques; José Ferreira; Marcus Vinicius de Alcântara Almeida; Maria de Lourdes Simões; Martiliane de Paula; Núcleo Vinde – Primeira Igreja Batista; Simone Martins Alves Ferreira; Tarcísio José Neves; Vera Borchert Soares; Waldir Francisco de Andrade; e Wellington Costa.



A solenidade é aberta ao público e será realizada no Plenário da Câmara Municipal.

