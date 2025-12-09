A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que o Passe Livre Estudantil terá validade ampliada para estudantes cujas instituições manterão atividades após o recesso de fim de ano. Segundo o decreto vigente, todos os cartões são válidos até 22 de dezembro de 2025, quando as escolas entram oficialmente em recesso.

A partir de 2 de janeiro, os cartões dos alunos da UFJF e do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora (IFJF) serão reativados, considerando que ambas as instituições seguirão com o período letivo em andamento.

Já os estudantes das demais instituições, que estarão de férias em janeiro, deverão aguardar orientações para o processo de recadastramento. A Prefeitura reforça que o benefício está garantido a mais de 30 mil estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino.

