A edição de encerramento de 2025 da Missa do Impossível está marcada para esta terça-feira (9), às 19h30, no campo do Sport Club Juiz de Fora. A expectativa da organização é superar o público da última edição, que atraiu aproximadamente 30 mil pessoas.

O evento traz como tema “Eram tantos peixes que as redes se rasgaram” (Lc 5,6) uma referência ao milagre da multiplicação dos peixes, simbolizando a confiança de que “nada é impossível para Deus”.

Para o idealizador da iniciativa, o padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino, a celebração representa o fechamento simbólico de um ano marcado por testemunhos de fé. Segundo ele, ao longo de 2025, várias pessoas relataram graças alcançadas, superação de desafios e renovação da esperança.

Estabelecida em 2014, a Missa do Impossível ganhou, em 2022, o reconhecimento como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Juiz de Fora, sendo a primeira manifestação religiosa a receber essa distinção na cidade.

Este ano, os organizadores acreditam que a celebração transcenderá o rito religioso: será o ponto alto de um ciclo de fé, superação e comunhão comunitária, encerrando 2025 com força e expectativa de grande envolvimento popular.