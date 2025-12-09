O Moinho recebe neste sábado (13) uma edição especial de Natal organizada pela Nossa Feira JF e pela JF Plus Size. O evento será realizado das 11h às 20h, com entrada gratuita, e reúne expositores de moda, artesanato e gastronomia, além de uma programação cultural voltada para toda a família, inclusive animais de estimação.

A programação inclui apresentações musicais ao longo do dia, atividades infantis e a tradicional Cantata de Natal do Coral do Centro de Convivência do Jóquei Clube. Entre as atrações para crianças estão pula-pula e oficinas de pintura.

A organizadora da Nossa Feira JF, Roberta Coelho, destaca que o objetivo é criar um ambiente que valorize pequenos empreendedores e ofereça ao público uma experiência próxima ao espírito natalino. “Criar espaç)os que fortalecem os pequenos negócios e celebram momentos especiais em família é o nosso maior propósito”, afirma.

A edição também destaca a importância da inclusão na moda. Para a idealizadora da JF Plus Size, Kalli Fonseca, oferecer opções para todos os corpos é uma forma de garantir autoestima e dignidade aos consumidores. Ela reforça que o encontro incentiva novos hábitos de consumo, como a moda circular por meio de peças de desapego.

As organizadoras ressaltam que eventos como o Natal das Feiras funcionam como porta de entrada para muitos empreendedores, proporcionando visibilidade e estimulando o desenvolvimento econômico local.

Programação