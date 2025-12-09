A Prefeitura de Juiz de Fora sancionou a Lei nº 15.269, que estabelece o mês de julho como o Mês da Música no município. A proposta, de autoria da vereadora Kátia Franco, foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (9).

A nova legislação faz referência ao Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, evento tradicional realizado anualmente na cidade.

Durante o período, o Poder Executivo fica autorizado a promover e apoiar ações culturais, educativas e artísticas relacionadas à valorização e preservação da música especialmente a música colonial e antiga. Entre as iniciativas previstas estão apresentações, concertos, recitais, oficinas, cursos, palestras e parcerias com instituições culturais e de ensino, além de atividades voltadas à formação de novos talentos.

A lei entrou em vigor na data de sua publicação e foi assinada pela prefeita Margarida Salomão e pelo secretário de Governo Ronaldo Pinto Junior.