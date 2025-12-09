Uma vistoria realizada no Condomínio Marina da Represa, na área da Represa Dr. João Penido, confirmou a ocorrência de desmatamento ilegal, parcelamento irregular do solo e abertura de vias para construção sem alvará e sem licenciamento ambiental. A inspeção contou com atuação conjunta da Fiscalização Municipal e da Polícia Ambiental.

As intervenções ocupavam aproximadamente 5.200 m², área equivalente a mais de cinco campos de futebol, e incluíam infrações cometidas a menos de 100 metros da faixa de preservação permanente da represa.

O responsável já havia sido autuado em outubro deste ano por provocar uma queimada de grande proporção no mesmo local. Com as novas irregularidades, ele voltou a ser autuado, e as multas aplicadas podem ultrapassar R$500 mil. Os autos seguem para análise da Junta de Julgamentos Fiscais.





Tags:

Crime | Multa | Represa