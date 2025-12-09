O parque do Museu Mariano Procópio será palco de duas cantatas de Natal nos próximos dias. A primeira apresentação acontece nesta terça-feira (9), às 19h, com o Coral do Colégio Apogeu e é aberta ao público.

No domingo (21), às 17h, o espaço volta a receber uma nova cantata, desta vez com o Coral do projeto Gente em Primeiro Lugar.

As apresentações integram a programação cultural de fim de ano promovida no município e buscam ampliar o acesso da população às atividades oferecidas em espaços públicos.

Cantata | Museu | Museu Mariano Procópio | Natal