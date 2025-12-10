A campanha “Natal de todas e todos nós”, promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), arrecadou sete toneladas de alimentos em apenas uma semana. O resultado reforça a expectativa de atingir — e possivelmente superar — a meta de 20 toneladas até o fim da iniciativa, no dia 20 de dezembro.

Realizada pelo quinto ano consecutivo, a ação conta com parceria do Sesc Mesa Brasil e das instituições que integram a Mesa da Cidadania, responsáveis pela distribuição dos donativos para famílias em situação de vulnerabilidade no município.

As doações podem ser feitas na sede da PJF e em unidades dos supermercados Bahamas, Pais e Filhos e Rede BH, onde representantes das instituições orientam os doadores. Também é possível contribuir pelo Radar Solidário, ferramenta que conecta voluntários a entidades que atendem famílias da cidade.

O secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, destacou o engajamento da população. Segundo ele, a arrecadação expressiva em poucos dias demonstra “a força da solidariedade dos juiz-foranos” e reforça o compromisso de garantir um Natal digno às famílias mais pobres.

Tags:

alimentos | Campanha