A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu, na manhã desta quarta-feira (10), um alerta para a possibilidade de ventos fortes na cidade. O aviso é válido a partir das 11h30 e segue até as 9h desta quinta-feira (11).

De acordo com o órgão, as rajadas de vento estão associadas à formação de um ciclone extratropical na região Sul do país, podendo atingir intensidade significativa no município.

A população deve evitar se abrigar sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.





