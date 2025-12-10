A Prefeitura de Juiz de Fora publicou o Decreto nº 17.572, que reajusta a tarifa do serviço de táxi no município. Os novos valores passam a vigorar em 2 de janeiro de 2026. A medida foi divulgada na edição desta quarta-feira (10) dos Atos do Governo.

O reajuste considera aumentos nos custos do setor e a proposta apresentada pelo Sindicato dos Taxistas e Transportes Autônomos de Passageiros de Juiz de Fora e Região.

Com a atualização, as tarifas ficam da seguinte forma:

Bandeirada: R$ 7,92

Tarifa Km 1: R$ 3,98

Tarifa Km 2: R$ 4,76

Hora parada: R$ 35,64

O decreto também revoga a norma anterior, de julho de 2023.

A publicação é assinada pela prefeita Margarida Salomão e pelo secretário de Governo, Ronaldo Pinto Junior.

Decreto anterior

O decreto revogado é o de nº 15.979, de 5 de julho de 2023, que estabelecia os seguintes valores para a tarifa de táxi em Juiz de Fora:

Bandeirada: R$ 6,83

Tarifa Km 1: R$ 3,43

Tarifa Km 2: R$ 4,10

Hora parada: R$ 30,72

O texto anterior também havia sido justificado por reajustes nos custos do serviço e por reunião com prestadores realizada em junho de 2023. O decreto foi assinado pela prefeita Margarida Salomão e pelo então secretário de Transformação Digital e Administrativa, Eduardo Floriano.

