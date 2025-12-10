Pacientes que estavam no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), na Unidade Dom Bosco, em Juiz de Fora, denunciaram a falta de elevadores funcionando na manhã desta quarta-feira (10). De acordo com uma mulher, que acompanhava uma idosa cadeirante, nenhum dos elevadores estava operando e não havia profissionais disponíveis para auxiliar na subida das escadas, o que gerou preocupação e dificuldade de locomoção.

Segundo ela, a situação deixou a idosa impossibilitados de acessar outros setores do prédio, especialmente aqueles com mobilidade reduzida. “Não tinha elevador funcionando e não apareceu ninguém para ajudar. Ficamos sem saber o que fazer”, relatou.

Procurado, o HU-UFJF/Ebserh informou que houve uma interrupção pontual no funcionamento do elevador durante a manhã e que a empresa responsável pela manutenção foi acionada imediatamente, restabelecendo o serviço pouco tempo depois.

A instituição destacou ainda que todos os pacientes e acompanhantes que não podiam utilizar as escadas foram orientados a aguardar o retorno do funcionamento do equipamento para garantir a segurança no deslocamento. O hospital afirmou que, em situações como essa, uma equipe de apoio e remoção de pessoas fica disponível para prestar assistência quando necessário.

