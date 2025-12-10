A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu 11 pessoas e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão durante a operação Chamado Final, deflagrada na manhã desta quarta-feira (10) em Juiz de Fora. A ação teve como alvo integrantes de uma facção criminosa apontada como responsável por homicídios, tentativas de execução e práticas de tortura na cidade.

A investigação concentrou-se em dois casos distintos. No primeiro, ocorrido em janeiro, dois irmãos foram emboscados enquanto trafegavam de motocicleta próximo a uma churrascaria. O ataque foi planejado por uma facção criminosa rival. Um dos homens, de 32 anos, morreu no local, o outro conseguiu fugir.

O segundo caso, registrado em julho, envolveu a morte de um jovem de 23 anos. Ele havia se envolvido em uma briga em um bar no bairro Bonfim, estabelecimento que, segundo a PCMG, possuía vínculos com o crime organizado. Conflitos dentro do local eram proibidos pelas regras da facção. Dias após o episódio, o rapaz recebeu uma videochamada para um suposto acerto de contas e foi brutalmente espancado. Os autores o deixaram em casa alegando que ele teria sofrido um acidente de motocicleta. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. As apurações indicam que ele foi torturado até a morte por descumprir normas internas do grupo.

Durante o cumprimento dos mandados, dois investigados foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Foram apreendidos cocaína, maconha, crack, balança de precisão e câmeras de monitoramento.

De acordo com a delegada responsável, o nome da operação faz referência às videochamadas utilizadas pela facção para atrair vítimas até locais onde eram agredidas. A operação contou com apoio das delegacias regionais de Juiz de Fora e Ubá, da Coordenação de Operações Especiais (Core) e da Coordenação Aerotática (CAT), que utilizou um helicóptero no monitoramento dos alvos. Cerca de 80 policiais civis participaram da ação.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações continuam para localizar outros envolvidos e aprofundar a identificação dos responsáveis pelos crimes.

Tags:

Crime organizado | operação | Prende | Suspeito | Suspeitos