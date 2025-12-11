O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) divulgou, nesta quinta-feira (11) o resultado final da prova prática do Processo Seletivo Simplificado Edital n.º 002/2025 para o cargo de Operador de Máquina I, após a análise dos recursos apresentados.

A prova prática foi realizada em 23 de outubro de 2025, às 9h. Após a avaliação, a banca examinadora informou que nenhum dos recursos foi acatado, por não haver elementos que justificassem a revisão do resultado previamente publicado. Com isso, permanece válido o resultado original do certame.

O resultado completo e as demais informações estão disponíveis clicando aqui.

