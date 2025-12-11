A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nessa quarta-feira (10), o resultado do Cadastramento Escolar para o ano letivo de 2026. Durante o período de inscrições, responsáveis cadastraram crianças e adolescentes para vagas na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na Educação Infantil, o processo ocorreu por meio do sistema disponibilizado pela PJF. Já para o Ensino Fundamental e para a EJA, as inscrições foram feitas pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

O resultado da Educação Infantil pode ser acessado pelo link disponibilizado pela Prefeitura. Para consultar, o responsável deve fazer login utilizando o CPF (sem pontuação) e a senha gerada no comprovante de inscrição. Depois do acesso, é necessário seguir os passos: selecionar “Chamada Pública”, clicar em “Consulta de Resultado”, escolher o nome do estudante e, por fim, clicar em “Visualizar”.

Para o Ensino Fundamental e a EJA, o resultado será publicado ainda hoje no site do Sucem.

Matrículas começam nesta quinta-feira (11)

Os estudantes contemplados devem efetivar a matrícula na escola indicada entre esta quinta-feira (11) até o dia 19 de dezembro de 2025 ou entre 5 e 16 de janeiro de 2026.

Documentos necessários para matrícula

Original e cópia da certidão de nascimento do candidato e CPF (opcional).

Original e cópia da carteira de identidade e CPF do responsável legal.

Original e cópia do comprovante de residência (preferencialmente conta de luz).

Cartão do Bolsa Família e número do NIS da criança, caso possua.

Laudo médico, caso o estudante tenha alguma deficiência ou transtorno.

Original e cópia do cartão de vacinação.

Original e cópia do cartão do SUS.

A ausência de qualquer um dos documentos impedirá a efetivação da matrícula.

