Neste fim de semana, o trânsito terá alterações para a realização de eventos nos bairros Granbery e Mariano Procópio, em Juiz de Fora. De acordo com a Prefeitura, agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estarão nas ruas para orientar os condutores e garantir a segurança dos participantes.

No sábado, 13, e domingo, 14, acontece a Cantata de Natal Sesi Granbery. Por conta do evento, nos dois dias, parte da Rua Batista de Oliveira ficará bloqueada, no trecho entre a Avenida Presidente Itamar Franco e a Rua Sampaio. O fechamento tem início às 18h30, com liberação logo após o fim da programação. A linha 612 - Granbery fará desvios durante a interdição da via.

Mais cedo, no domingo, a partir das 6h30, acontece o Circuito Corrida Encontro Delas. A largada da corrida será na Avenida Brasil, em frente ao Shopping Jardim Norte. As competidoras irão ocupar a pista da direita, com fluxo liberado nas demais faixas.

O percurso segue pelo Acesso Norte, com retorno na altura da ponte do Barbosa Lage. As competidoras acessam a Avenida Coronel Vidal e seguem até a Rua Doutor Henrique Burnier, onde acessam novamente o estacionamento do shopping.

As linhas 700, 703, 705 e 727 seguirão por rotas alternativas durante o bloqueio. Os condutores devem evitar a região e optar por rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito seja totalmente liberado às 11h30.

Tags:

Corrida | De | Semana | trânsito