Um incêndio foi registrado na madrugada desta sexta-feira (12) em uma residência na Rua Jacinto Marcelino, no bairro Olavo Costa, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h e encontrou as chamas concentradas em um dos cômodos da casa, que apresentava instabilidade estrutural, incluindo uma parede parcialmente tombada.

Os militares utilizaram cerca de 500 litros de água no combate ao fogo, seguido de rescaldo, ventilação e avaliação de risco. A casa foi interditada preventivamente, e a Defesa Civil acionada para vistoria técnica.

Segundo a moradora, de 45 anos, o incêndio teria sido provocado intencionalmente por seu ex-companheiro, após o fim do relacionamento. A Polícia Militar registrou a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

