O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da Prefeitura de Juiz de Fora divulgou, nesta sexta-feira (12) a terceira lista de convocação do Processo Seletivo Simplificado de 2025, conforme previsto no Edital n.º 001/2025.

Os candidatos chamados devem comparecer à Sede Administrativa do Demlurb, no Setor de Biometria, localizado na Avenida Francisco Valadares, nº 1.000, Vila Ideal, para receber orientações sobre a realização dos exames médicos admissionais. A apresentação deve ocorrer exclusivamente no dia e horário previamente agendados. A ausência implicará eliminação do processo, sem possibilidade de segunda chamada.

Em conformidade com o edital e com a legislação vigente, Lei 8.112/90 e Constituição Federal, 20% das vagas foram reservadas a pessoas com deficiência compatível com as funções do cargo. Caso o percentual não seja atingido, as vagas remanescentes poderão ser destinadas à ampla concorrência.

Confira a lista de convocação clicando aqui.

Tags:

A | Aprovados | processo seletivo